Retta della scuola in Bitcoin | ecco dove si può pagare

pagare la Retta scolastica del proprio figlio in Bitcoin. Almeno in Scozia. È la decisione della Lomond School, una delle prestigiose scuole private del Paese, che dal prossimo semestre 2025 ha deciso di accettare la criptovaluta creata da Satoshi Nakamoto come metodo di pagamento delle tasse annuali pari a 38 mila sterline, ossia poco meno di 45 mila euro. Una scelta rivoluzionaria e audace, che la rende la prima in tutto lo Stato e le permette così di compiere un importante passo verso l'innovazione di cui da tempo si è fatta promotrice. L'annuncio conferma l'ampia gamma di azioni che si possono compiere con il denaro virtuale, che anche in Italia può essere speso per acquistare beni e servizi, effettuare donazioni alle organizzazioni benefiche o puntare ai casinò online.

