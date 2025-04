Retegui Juve l’attaccante dell’Atalanta è uno dei giocatori maggiormente seguiti dai bianconeri | l’italo-argentino sfida quel bomber per diventare bianconero

Retegui Juve, è il bomber atalantino uno dei due nomi su cui punta la dirigenza bianconera: è sfida a due con quell’attacanteIl calciomercato Juve continua a essere molto movimentato per quanto riguarda il reparto offensivo. La dirigenza va a caccia di una punta che possa diventare il nuovo alfiere realizzativo bianconero.Tra i nomi che si fanno per rinforzare l’attacco c’è sempre quello di Mateo Retegui dell’Atalanta. l’italo-argentino sfida Liam Delap dell’Ipswich. Staremo a vedere chi la spunterà tra i due. .com Juventusnews24.com - Retegui Juve, l’attaccante dell’Atalanta è uno dei giocatori maggiormente seguiti dai bianconeri: l’italo-argentino sfida quel bomber per diventare bianconero Leggi su Juventusnews24.com , è ilatalantino uno dei due nomi su cui punta la dirigenza bianconera: èa due conl’attacanteIl calciomercatocontinua a essere molto movimentato per quanto riguarda il reparto offensivo. La dirigenza va a caccia di una punta che possail nuovo alfiere realizzativo.Tra i nomi che si fanno per rinforzare l’attacco c’è semprelo di MateoLiam Delap dell’Ipswich. Staremo a vedere chi la spunterà tra i due. .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Retegui Juve, retroscena sull’attaccante: questo club aveva formulato un’offerta da capogiro ma… La posizione dell’Atalanta - di Redazione JuventusNews24Retegui Juve, retroscena sull’attaccante accostato anche ai bianconeri: le ultimissime e il retroscena di mercato Retegui avrebbe potuto giocare con l’Al Nassr, squadre dell’ex fuoriclasse bianconero CR7, ha formulato un’offerta da capogiro per Mateo Retegui. TUTTOmercatoWEB ha svelato un retroscena che riguarda l’attaccante accostato al calciomercato Juve. La proposta, spedita all’Atalanta, è stata però rifiutata dalla Dea. 🔗juventusnews24.com

Retegui Juve, l’attaccante fu proposto a questa rivale prima dell’approdo all’Atalanta: quest’estate può cambiare tutto. Il retroscena - di Redazione JuventusNews24Retegui Juve, l’attaccante fu proposto a questa rivale: cosa successe e cosa può accadere in estate Tra gli attaccanti accostati al mercato Juve c’è Retegui, calciatore dell’Atalanta che avrebbe potuto vestire un’altra maglia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti l’attuale capocannoniere del campionato, sarebbe potuto essere un giocatore del Milan. 🔗juventusnews24.com

Mercato Inter, saltato il colpo Retegui? Il retroscena sul mancato arrivo dell’attaccante - di RedazioneMercato Inter, il clamoroso retroscena su Retegui! Sarebbe dovuto essere il vice Lautaro. Lo scenario Il calciomercato Inter ha sempre seguito con interesse un giocatore che attualmente si sta mettendo in luce con l’altra squadra nerazzurra, l’Atalanta. Si tratta di Retegui, un attaccante che da tempo è nei pensieri di Marotta e Ausilio, desiderosi di portarlo a Milano per farlo vestire la maglia del club di Viale della Liberazione. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Retegui Juve, l'atalantino è uno dei giocatori seguiti; La Juve cerca un attaccante d'area: Retegui ed Osimhen i nomi in lista; Tuttosport - Juventus, scatto Retegui per l'attacco: la situazione e le possibili alternative; Gazzetta - La Juve punta Retegui: assalto bianconero al gioiello dell’Atalanta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve, per l'attacco restano in voga i nomi di Delap e Retegui - La Juventus continua a scandagliare il mercato alla ricerca di attaccanti in vista della prossima stagione: stando a quanto riportato dal sito inglese specializzato "Caughtoffside.com", ... 🔗tuttojuve.com

Retroscena Retegui: piaceva alla Juventus già 2 anni fa - Mateo Retegui, attaccante classe 1999 dell'Atalanta e della nostra nazionale, piaceva alla Juventus, squadra che lo segue tutt'ora, già 2 anni fa. Come riportato ... 🔗tuttojuve.com

Calciomercato Juve, sono due i nomi che piacciono maggiormente alla dirigenza bianconera per l’attacco: ecco di chi si tratta - Calciomercato Juve, sono due i nomi che piacciono maggiormente alla dirigenza bianconera per l’attacco: ecco di chi si tratta Il calciomercato Juve continua a essere molto movimentato per quanto rigua ... 🔗juventusnews24.com