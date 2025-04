Resistenza Socrem ricorda i soci partigiani | commemorazione Staglieno

Staglieno per onorare i caduti della Resistenza, il 25 Aprile, torna un altro grande momento di memoria condivisa al cimitero monumentale di Genova martedì, 29 aprile. L’appuntamento è alle 16.30 al Tempio. Genovatoday.it - Resistenza, Socrem ricorda i soci partigiani: commemorazione Staglieno Leggi su Genovatoday.it Dopo la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Cimitero diper onorare i caduti della, il 25 Aprile, torna un altro grande momento di memoria condivisa al cimitero monumentale di Genova martedì, 29 aprile. L’appuntamento è alle 16.30 al Tempio.

