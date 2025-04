Residenze artistiche al via il bando regionale per i progetti | Spazi per i talenti pugliesi

bando regionale per favorire la crescita dei giovani talenti pugliesi, un intervento che prevede Residenze artistiche, laboratori creativi, open talent e visite in aziende, mappatura degli Spazi giovanili dello spettacolo dal vivo e la partecipazione a fiere internazionali. Il programma parte. Baritoday.it - Residenze artistiche, al via il bando regionale per i progetti: "Spazi per i talenti pugliesi" Leggi su Baritoday.it Unper favorire la crescita dei giovani, un intervento che prevede, laboratori creativi, open talent e visite in aziende, mappatura degligiovanili dello spettacolo dal vivo e la partecipazione a fiere internazionali. Il programma parte.

