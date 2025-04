Renzi | L’elezione del nuovo papa influirà sulla geopolitica

L’elezione del nuovo papa “influirà sulla geopolitica”: ne è convinto Matteo Renzi secondo il quale “forse non abbiamo capito fino in fondo” quello che Bergoglio “ha cercato di fare, il suo sguardo nel futuro”. Il leader di Italia Viva ne parla diffusamente in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Centro’ oggi in edicola. “Per noi credenti è bello credere che lo Spirito santo abbia agito, nel giorno del suo funerale, per creare le condizioni per una pace tra Russia e Ucraina. Per chi sia meno sensibile alle suggestioni mistiche, più facile pensare che la Vatican Diplomacy aveva ben preparato le due seggiole”, dice Renzi riferendosi all’incontro Trump-Zelensky. Nell’intervista c’è spazio anche per dure critiche al presidente del Consiglio quando Renzi parla di politica estera e comunicazione. Lopinionista.it - Renzi: “L’elezione del nuovo papa influirà sulla geopolitica” Leggi su Lopinionista.it ORTONA –del”: ne è convinto Matteosecondo il quale “forse non abbiamo capito fino in fondo” quello che Bergoglio “ha cercato di fare, il suo sguardo nel futuro”. Il leader di Italia Viva ne parla diffusamente in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Centro’ oggi in edicola. “Per noi credenti è bello credere che lo Spirito santo abbia agito, nel giorno del suo funerale, per creare le condizioni per una pace tra Russia e Ucraina. Per chi sia meno sensibile alle suggestioni mistiche, più facile pensare che la Vatican Diplomacy aveva ben preparato le due seggiole”, diceriferendosi all’incontro Trump-Zelensky. Nell’intervista c’è spazio anche per dure critiche al presidente del Consiglio quandoparla di politica estera e comunicazione.

