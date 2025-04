Renato Soru travolto dai debiti | cosa si vende per ripagarli

Renato Soru commenta così le notizie circolanti sulla sua villa in Sardegna. 600 metri quadri immersi tra oliveti e vigneti con spiaggia privata affacciata sul mare di Villasimius venduti a Richard Widmaier Picasso. Il nipote del celebre pittore si è aggiudicato la dimora per 15,5 milioni di euro. "Ho ceduto la casa perché devo onorare un debito che avevo contratto, nel passato, per aiutare la società. Dopo il 2010 avevo anticipato un aumento di capitale in uno dei tanti momenti di crisi dell'azienda", racconta così a La Stampa i motivi dietro la sua decisione. L'imprenditore e fondatore del gruppo Tiscali, nonostante un po' di amarezza, si dice "contento di aver venduto la casa a una persona che sa apprezzare un luogo simile e che saprà mantenere l'impegno di conservazione della natura, della biodiversità.

