Regione in aula approda domani la sfiducia alla Proietti Centrodestra | Allarmismo per corprire più tasse

domani, 29 aprile 2025, sarà finalmente discussa la nostra mozione di sfiducia nei confronti della presidente Stefania Proietti”. Lo hanno rimarcano i gruppi di opposizione di Centrodestra a Palazzo Cesaroni tornando a polemizzare con la. Perugiatoday.it - Regione, in aula approda domani la sfiducia alla Proietti. Centrodestra: "Allarmismo per corprire più tasse" Leggi su Perugiatoday.it “Nella seduta dell’Assemblea legislativa convocata per, 29 aprile 2025, sarà finalmente discussa la nostra mozione dinei confronti della presidente Stefania”. Lo hanno rimarcano i gruppi di opposizione dia Palazzo Cesaroni tornando a polemizzare con la.

