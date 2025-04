Reggio Primo Maggio sul lungomare una grande festa con i big della musica | ecco chi ci sarà

Reggio Calabria per il concerto Reggio Primo Maggio, il grande evento musicale, promosso dalla Città metropolitana, realizzato e prodotto da Studio54Network, che omaggia la festa del Lavoro. sarà ancora una volta l'Arena dello Stretto Ciccio Franco, sul lungomare Italo Falcomatà.

Reggio Primo Maggio, sul lungomare una grande festa con i big della musica: ecco chi ci sarà - Tutto pronto a Reggio Calabria per il concerto Reggio Primo Maggio, il grande evento musicale, promosso dalla Città metropolitana, realizzato e prodotto da Studio54Network, che omaggia la Festa del Lavoro. Sarà ancora una volta l’Arena dello Stretto Ciccio Franco, sul lungomare Italo Falcomatà... 🔗reggiotoday.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Torna l’appuntamento musicale del ‘Reggio Primo Maggio’: sul Lungomare monumentale Falcomatà una grande festa con i big della musica italiana - Tutto pronto a Reggio Calabria per il concerto "Reggio Primo Maggio", il grande evento musicale, promosso dalla Città metropolitana, realizzato e prodotto da Studio54Network, che omaggia la Festa del ... 🔗msn.com

Concerto Primo Maggio 2025, a Reggio Calabria: ospiti Morgan, Patti Pravo e Ronn Moss - Il concerto del Primo Maggio accenderà i riflettori nazionali su Reggio Calabria, la Città Metropolitana dello Stretto, a pochi mesi dal grande evento del Capodanno Rai con musica e spettacolo sotto ... 🔗it.blastingnews.com

Reggio, festa del Primo Maggio. Versace: ‘Cresce il livello, sarà un gran concerto’ - Una decina gli artisti che saliranno sul palco dell'Arena dello Stretto 'Ciccio Franco'. Attesi due o tre nomi di spicco ... 🔗citynow.it