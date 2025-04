Reggio Emilia giocano al parco | bambini trovano un teschio umano vicino a un canale

Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, giocano al parco: bambini trovano un teschio umano vicino a un canale Leggi su Tgcom24.mediaset.it Una tranquilla domenica pomeriggio di giochi al "Naturone" si è trasformata in un film dell'orrore. Indaga la Procura: sarà decisivo l'esame del Dna

Teschio umano trovato dai bambini che giocano a Reggio Emilia - Reggio Emilia, 28 aprile 2025 – Come in un film dell’orrore. “Stavamo giocando a chi scendeva prima in fondo al fossato, quando all’improvviso mi sono trovato di fronte un teschio”, racconta un bambino di 10 anni che insieme ai suoi amichetti coetanei hanno fatto la macabra scoperta ieri pomeriggio a Cadè. I resti, presumibilmente umani, sono stati rinvenuti in un canale di irrigazione in secca lungo via Reggiolo, a due passi dalla chiesa della frazione sulla via Emilia, nel punto che scorre a fianco del parco ‘Il Naturone’. 🔗ilrestodelcarlino.it

