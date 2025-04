Reggio Emilia bimbi trovano un teschio umano vicino a un canale

Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, bimbi trovano un teschio umano vicino a un canale Leggi su Tgcom24.mediaset.it Una tranquilla domenica pomeriggio di giochi nel Parco Naturone si è trasformata in un film dell'orrore. Indaga la Procura: sarà decisivo l'esame del Dna

Reggio Emilia, proteste contro il progetto di Conad: “Altro cemento in città”. E la società querela i manifestanti - C’è un bosco a Reggio Emilia che rischia di scomparire. Nel quinto comune italiano per incremento della superficie consumata (secondo il Rapporto Ispra 2024), a sud-est del centro urbano esiste un’area alberata ancora inedificata, delimitata dalla via Emilia: il cosiddetto Bosco Ospizio. Circa 4,5 ettari nei quali Conad Centro Nord vorrebbe realizzare degli edifici, tra le proteste di tanti cittadini e diverse associazioni ambientaliste. 🔗ilfattoquotidiano.it

‘Ndrangheta, “Operazione Ten”. Blitz a Reggio Emilia. 5 misure cautelari - REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Dalle prime ore dell'alba, la Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, con l'ausilio del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Bologna e Crotone, unitamente a militari della Guardia di Finanza reggiana, sta dando esecuzione a 19 perquisizioni nelle province di Reggio Emilia, Modena, Parma, Crotone, nel cui contesto saranno eseguite 5 misure cautelari personali in carcere per il delitto. 🔗liberoquotidiano.it

Reggio Emilia, “ti sgozzo come un capretto”: insulti e maltrattamenti a moglie e figlia - “Ti ammazzo”, “Ti sgozzo come un capretto”, “Ti faccio finire sotto terra”: era questo il tenore delle minacce che un uomo di 62 anni ha rivolto alla moglie in oltre 40 anni di matrimonio. Insulti, minacce di morte, aggressioni fisiche e dilapidazione del patrimonio familiare a causa di dipendenze da droghe, gioco d’azzardo e alcol. Queste le condizioni subite da una sessantenne reggiana in oltre quarant’anni di matrimonio da parte del marito che non esitava ad usare violenza nei confronti della moglie e talvolta anche verso la figlia anche davanti ai figli minori. 🔗lapresse.it

Bimbi trovano un teschio umano in un canale nel Reggiano - Un teschio umano è stato rinvenuto in un canale di irrigazione in secca ieri pomeriggio a Cadè, frazione di Reggio Emilia. (ANSA) ... 🔗msn.com

Il pm: «Bibbiano fu un sistema, bimbi tolti alle famiglie». Chieste 14 condanne - Reggio Emilia - Le richieste di pena sono pesantissime ... della Val d’Enza e lui stesso seguiva il recupero di alcuni bimbi (nove quelli sottratti alle famiglie naturali) che avrebbero subito ... 🔗msn.com

È morta Carla Rinaldi, la pedagogista di Reggio Emilia e degli «asili più belli del mondo» - Per tutta la vita è stata ambasciatrice del Reggio Emilia Approach e del metodo educativo che mette il bambino al centro di tutto. 🔗msn.com