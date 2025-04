Referendum l’8 e 9 giugno si vota | i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza

Bergamo. L'8 e 9 giugno 2025 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sui quesiti referendari relativi al lavoro e alla cittadinanza. Per essere validi, i Referendum abrogativi devono superare il quorum di votanti del 50% più uno del corpo elettorale.Si vota domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15.Per votare ai Referendum è necessario presentare al seggio la tessera elettorale e un documento d'identità valido. All'elettore saranno consegnate 5 schede su cui sono riportate le domande a cui rispondere. Il voto si esprime tracciando un segno:sul SI se favorevoli alla propostasul NO se contrari alla propostaQuando un Referendum è abrogativo la vittoria del SI cancella del tutto o in parte la legge in questione, in caso contrario, con la vittoria del NO la norma rimane invariata.

