Referendum abrogativo nascono i comitati del sì | Stop ai licenziamenti illegittimi e al precariato

Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno è stato costituito il Comitato intercomunale per il SI’ di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni; a farne parte un lungo elenco di associazioni e partiti del territorio: oltre la Cgil, le tre Unioni Comunali del Partito Democratico di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni, il circolo Anpi Sarteano, il circolo Auser “Bosco di Giano” di Sarteano, i circoli Arci di Piazze e Sarteano e l’associazione Monte Cetona antifascista. A coordinare il comitato per il SI’ saranno Daniela Spiganti, componente della Segreteria provinciale della Cgil, e Luisella Brivio, Segretaria Generale della Filctem Cgil di Siena."E’ bene capire che i cinque Referendum toccano la pelle viva dei lavoratori, – dice Daniela Spiganti – con lo Stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese, riduzione del lavoro precario, sicurezza sul lavoro, diritti di cittadinanza, sono questi i temi su cui gli italiani saranno chiamati a decidere tra poco più di un mese". Lanazione.it - Referendum abrogativo, nascono i comitati del "sì": "Stop ai licenziamenti illegittimi e al precariato" Leggi su Lanazione.it In vista deiabrogativi dell’8 e 9 giugno è stato costituito il Comitato intercomunale per il SI’ di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni; a farne parte un lungo elenco di associazioni e partiti del territorio: oltre la Cgil, le tre Unioni Comunali del Partito Democratico di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni, il circolo Anpi Sarteano, il circolo Auser “Bosco di Giano” di Sarteano, i circoli Arci di Piazze e Sarteano e l’associazione Monte Cetona antifascista. A coordinare il comitato per il SI’ saranno Daniela Spiganti, componente della Segreteria provinciale della Cgil, e Luisella Brivio, Segretaria Generale della Filctem Cgil di Siena."E’ bene capire che i cinquetoccano la pelle viva dei lavoratori, – dice Daniela Spiganti – con loai, più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese, riduzione del lavoro precario, sicurezza sul lavoro, diritti di cittadinanza, sono questi i temi su cui gli italiani saranno chiamati a decidere tra poco più di un mese".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Obbligo vaccini pediatrici, raccolta firme per referendum abrogativo al via dal 15 marzo: "Per mio figlio scelgo io, stop a sanzioni, sì al libero accesso a scuola" - La campagna durerà 3 mesi, fino al 15 giugno prossimo Il 15 marzo inizierà la campagna di raccolta firme "Per mio figlio scelgo io", con l'obiettivo di richiedere un referendum di abrogazione dell'obbligo vaccinale pediatrico e delle sanzioni previste dall'attuale legge Lorenzin. Una raccolta 🔗ilgiornaleditalia.it

"Abolire le aree vaste che hanno burocratizzato la sanità". Nasce il comitato per il referendum abrogativo - Un nuovo comitato e un altro referendum. Evidentemente i cittadini sentono sempre più pressante la questione dell'organizzazione della sanità nel territorio. Così Due giorni fa, il 15 febbraio, si è costituito ad Arezzo il comitato "Salute per tutti". Dopo varie fasi preparatorie, la riunione che... 🔗arezzonotizie.it

Referendum, comitati a Palazzo Chigi: “Ok governo per election day il 25-26 maggio o 8-9 giugno” - I comitati promotori dei cinque referendum su lavoro e cittadinanza ammessi dalla Corte Costituzionale hanno tenuto un incontro a Palazzo Chigi con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: le richieste, portate avanti dal segretario generale Cgil Maurizio Landini e dal segretario di +Europa Riccardo Magi, chiedono la possibilità di voto per i fuorisede, una corretta campagna di informazione sulla consultazione e un election day che accorpi i referendum alle prossime elezioni comunali. 🔗lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Referendum abrogativo, nascono i comitati del sì: Stop ai licenziamenti illegittimi e al precariato; Referendum 2025, urne aperte 8 e 9 giugno. Su cosa si vota e perché; Empolese, Valdisieve, Valdarno: nascono comitati referendari; Referendum 8 e 9 giugno: nasce il comitato genovese per 5 Sì: quali sono i quesiti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum abrogativo, nascono i comitati del "sì": "Stop ai licenziamenti illegittimi e al precariato" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno: nascono comitati intercomunale per il sì della Val di Chiana - In vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno è stato costituito il Comitato intercomunale per il SI’ di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni; a farne parte un lungo elenco di associazioni ... 🔗sienanews.it

Referendum abrogativo, si vota domenica 8 e lunedì 9 giugno: i cinque quesiti - Domenica 8 e lunedì 9 giugno si voterà per cinque Referendum abrogativi che riguardano quesiti su licenziamenti, durata dei contratti e sicurezza sul lavoro; tempi per la richiesta di concessione dell ... 🔗informazione.it