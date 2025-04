Referendum 8 e 9 giugno 2025 | volete fare gli scrutinatori o i presidenti di seggio a Milano? Compensi e come candidarsi

Milano, 28 aprile 2025 – Sono aperte le candidature per prestare servizio come Scrutatore o Presidente di seggio alle elezioni referendarie del prossimo 8 e 9 giugno. Le cittadine e i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati ad esprimersi sui Referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) relativi a cinque quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.Referendum di giugno, si va al voto su diversi temiI requisiti per candidarsiPer potersi candidare come Scrutatore o Presidente di seggio è necessario essere maggiorenni e possedere la cittadinanza italiana (possono candidarsi anche le cittadine e i cittadini domiciliati a Milano); per ricoprire l'incarico di Presidente di seggio è inoltre richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Ilgiorno.it - Referendum 8 e 9 giugno 2025: volete fare gli scrutinatori o i presidenti di seggio a Milano? Compensi e come candidarsi Leggi su Ilgiorno.it , 28 aprile– Sono aperte le candidature per prestare servizioScrutatore o Presidente dialle elezioni referendarie del prossimo 8 e 9. Le cittadine e i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati ad esprimersi suipopolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) relativi a cinque quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 9dalle ore 7 alle ore 15.di, si va al voto su diversi temiI requisiti perPer potersi candidareScrutatore o Presidente diè necessario essere maggiorenni e possedere la cittadinanza italiana (possonoanche le cittadine e i cittadini domiciliati a); per ricoprire l'incarico di Presidente diè inoltre richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

