Referendum 40 personalità ricerca e università lanciano appello per voto su cittadinanza e lavoro

(Adnkronos) – Ben 40 personalità della ricerca e dell'università lanciano un appello per il voto ai 5 Referendum su cittadinanza e lavoro. "Oggi due milioni e mezzo di persone di origine straniera vivono da anni in Italia e non hanno il pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza. Oggi cinque milioni e mezzo di persone lavorano.

