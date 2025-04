Redorange cambia pelle | da studio a manifattura

C'È UN PRIMA E UN DOPO nella vita dell'imprenditore Riccardo Rossi (nella foto). Il "prima" è il frutto di un percorso imprenditoriale iniziato nel 2008 con la costituzione dell'azienda STR Research & Innovation. Un'avventura nel mondo della progettazione meccanica che si è evoluta con il tempo, spinta da una visione chiara: unire ingegno, tecnologia e formazione per creare soluzioni reali in grado di cambiare il modo di produrre. Nel 2015 nasce ufficialmente Redorange Srl, una startup innovativa con l'obiettivo di ampliare l'offerta tecnica e dare corpo a una nuova generazione di servizi: automazione industriale, simulazione meccatronica, realtà virtuale e aumentata, digitalizzazione documentale, formazione tecnica e professionale. Ma Redorange è da sempre qualcosa di più di un'azienda.

