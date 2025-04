Record di partecipazione per il premio Paolo Cereda | 32 classi lecchesi impegnate per la legalità

premio Paolo Cereda dal titolo "Erano cosa loro, ora sono casa di tutti" ha registrato un successo senza precedenti, con la partecipazione di ben 32 classi delle scuole secondarie della provincia di Lecco. L'iniziativa, promossa da LIBERA - Coordinamento di Lecco in. Leccotoday.it - Record di partecipazione per il premio Paolo Cereda: 32 classi lecchesi impegnate per la legalità Leggi su Leccotoday.it La settima edizione deldal titolo "Erano cosa loro, ora sono casa di tutti" ha registrato un successo senza precedenti, con ladi ben 32delle scuole secondarie della provincia di Lecco. L'iniziativa, promossa da LIBERA - Coordinamento di Lecco in.

Record di partecipazione per il premio Paolo Cereda: 32 classi lecchesi impegnate per la legalità - La settima edizione del Premio Paolo Cereda dal titolo "Erano cosa loro, ora sono casa di tutti" ha registrato un successo senza precedenti, con la partecipazione di ben 32 classi delle scuole secondarie della provincia di Lecco. L'iniziativa, promossa da LIBERA - Coordinamento di Lecco in...

