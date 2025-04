Recall arriva ufficialmente sui Copilot+ PC ma non in Europa

Recall di Windows 11 sui Copilot+ PC. Per il momento sono esclusi però i PC degli utenti nell'Unione Europea. Dday.it - Recall arriva ufficialmente sui Copilot+ PC, ma non in Europa Leggi su Dday.it Microsoft ha annunciato il roll-out della discussa funzionedi Windows 11 suiPC. Per il momento sono esclusi però i PC degli utenti nell'Unione Europea.

