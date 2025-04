Rearm Europe Vignarca | Infondato paesi Ue della Nato spendono già il triplo della Russia Usa mantengono loro ruolo solo grazie a supremazia militare non più economica

