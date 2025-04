Real Madrid Florentino pagherà ad Ancelotti l’anno che gli resta di contratto 11 milioni lordi – Relevo

Ancelotti sulla panchina del Real Madrid è segnato. Si sapeva da diverso tempo che questa sarebbe stata l'ultima stagione da allenatore dei Blancos. Ma "Se c'è una cosa che il Real Madrid e Carlo Ancelotti hanno ben chiaro in questo momento, è che questo finale di stagione turbolento non può interrompere otto intensi anni di relazione. Entrambe le parti danno priorità al suggellamento dell'imminente separazione dei loro percorsi per la seconda volta con un forte abbraccio, reciproca gratitudine, un lieto fine e, soprattutto, un cenno al futuro per potersi incontrare di nuovo". A scriverlo è Relevo che sottolinea come già ci sia un accordo tra le parti.Leggi anche: Ancelotti, intermediari del Brasile a colloquio con il figlio Davide e l'entourage. Vinicius e Rodrygo sponsor (Espn)Il Bernabeu è pronto a celebrare Carlo Ancelotti con tutti gli onori"Il Real Madrid non si opporrà alla partenza del tecnico italiano per il Brasile, dove si prevede che la sua influenza si farà sentire nella prossima lista dei convocati del 18 maggio – seppur indirettamente – e dove sarà incluso nelle partite contro Ecuador e Paraguay del 4 e 9 giugno.

