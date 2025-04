Real Madrid con l'addio di Ancelotti si pensa alla rivoluzione | servono 5 grandi colpi i casi Nico Paz e Alex Jimenez

alla fine della. Leggi su Calciomercato.com La prospettiva di una stagione da `zeru tituli` è sempre più concreta, nonostante il margine di soli 4 punti a 5 giornate dfine della.

Su questo argomento da altre fonti

Real Madrid-Arsenal LIVE, formazioni ufficiali: Ancelotti non fa rivoluzioni, Valverde a centrocampo - Real Madrid-Arsenal, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Il Santiago Bernabeu si accende e sogna: serve una vera e propria im... 🔗calciomercato.com

Real Madrid, Ancelotti si è girato verso la panchina e non ha trovato quasi nessuno (The Athletic) - The Athletic fotografa perfettamente il momento del Real Madrid restituendo un’immagine piuttosto eloquente. Sotto 2-0 dopo 70?, Ancelotti si rivolge alla panchina. La soluzione migliore che ha trovato tra i suoi sostituti? Mandare in campo il terzino Lucas Vazquez, 34 anni quest’estate, al posto del 39enne Luka Modric. Dopo il 3-0 di Mikel Merino, la ciliegina sulla torta dopo i due spettacolari gol su punizione di Declan Rice, arriva il secondo cambio di Ancelotti. 🔗ilnapolista.it

Villarreal-Real Madrid, il pronostico: Ancelotti allunga, con combo e non solo - Nuova giornata de LaLiga, la 28ª, pronta a prendere il via, per quello che, insieme alla Serie A, resta il campionato più incerto ed interessante per quanto riguarda la lotta la titolo. Proprio in tale contesto si inserisce uno dei due big match del turno, un Villarreal-Real Madrid, in programma sabato 15 marzo alle 18:30 all’Estadio de la Ceramica, che promette fuoco e fiamme, visto che i punti pesano tantissimo anche per i padroni di casa. 🔗sololaroma.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Real Madrid Ancelotti verso l039addio idea Klopp ma non solo tutte le opzioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ancelotti e Real Madrid, divorzio prima del Mondiale per club. Il Brasile attende, dalla Spagna: "Diventerà ambasciatore a vita dei blancos" - Carlo Ancelotti potrebbe non essere l’allenatore del Real Madrid al Mondiale per club di giugno negli Stati Uniti. La sconfitta contro il Barcellona ai supplementari della Coppa del Re ... 🔗ilmessaggero.it

Real Madrid, con l'addio di Ancelotti si pensa alla rivoluzione: servono 5 grandi colpi, i casi Nico Paz e Alex Jimenez - La prospettiva di una stagione da `zeru tituli` è sempre più concreta, nonostante il margine di soli 4 punti a 5 giornate dalla fine della Liga e un altro Clàsico. 🔗calciomercato.com

Ancelotti e Real Madrid, divorzio prima del Mondiale per club. Il Brasile attende, Florentino Perez vira su Xabi Alonso - Carlo Ancelotti potrebbe non essere l’allenatore del Real Madrid al Mondiale per club di giugno negli Stati Uniti. La sconfitta contro il Barcellona ai supplementari della Coppa del Re ... 🔗msn.com