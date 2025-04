Ranieri sul suo futuro | Io CT del Brasile? Basta lasciatemi in pace

Ranieri, che ha saputo leggere nel migliore dei modi la sfida, ottenendo l’ennesimo risultato positivo di questa sua avventura capitolina.Dalla scelta di puntare fin dall’inizio su Dovbyk e Shomurodov, fino alla decisione di posizione largo a tutta fascia Soulé, il tecnico giallorosso ha vinto la partita con il collega Inzaghi, imbrigliando l’Inter non rischiando quasi mai sulle offensive nerazzurre. Sololaroma.it - Ranieri sul suo futuro: “Io CT del Brasile? Basta, lasciatemi in pace” Leggi su Sololaroma.it A poco meno di 24 ore di distanza dal fischio finale di Inter-Roma, tutti abbiamo ancora negli occhi la grande prestazione della formazione giallorossa, che è uscite vincitrice di misura da San Siro, ma che con una maggiore lucidità avrebbe potuto rendere più largo il risultato. Questa fondamentale vittoria, oltre al marchio sul campo di uno scintillante Matias Soulé, porta la firma anche di Claudio, che ha saputo leggere nel migliore dei modi la sfida, ottenendo l’ennesimo risultato positivo di questa sua avventura capitolina.Dalla scelta di puntare fin dall’inizio su Dovbyk e Shomurodov, fino alla decisione di posizione largo a tutta fascia Soulé, il tecnico giallorosso ha vinto la partita con il collega Inzaghi, imbrigliando l’Inter non rischiando quasi mai sulle offensive nerazzurre.

