Ranieri oro di Roma anche sulle plusvalenze | da Svilar e Ndicka ad Angelino e Koné

Ranieri erano note a tutti, ma che potesse materializzare ciò che stiamo vedendo, pensando alla Roma della prima parte di stagione, era oggettivamente impensabile. Passo dopo passo il mago di Testaccio ha ridato un’idea di gioco semplice ma efficace, unita ad una fiducia che gli stessi giocatori dicono di aver percepito fin dagli inizi con lui. 18 risultati utili consecutivi sono qualcosa di straordinario e legittimano a sognare una Champions League difficile ma non impossibile, prima di salutarlo, con il ds Ludi che ha parlato di Fabregas, per accogliere il suo successore.Club giallorosso che può esultare grazie a lui non solo per il fattore campo: le plusvalenze che Ranieri sta regalando sono da leccarsi i baffi, con la solita speranza però che tali giocatori possano rimanere a lungo nella capitale per costruire qualcosa di duraturo. Sololaroma.it - Ranieri oro di Roma, anche sulle plusvalenze: da Svilar e Ndicka ad Angelino e Koné Leggi su Sololaroma.it Le imprese di Claudioerano note a tutti, ma che potesse materializzare ciò che stiamo vedendo, pensando alladella prima parte di stagione, era oggettivamente impensabile. Passo dopo passo il mago di Testaccio ha ridato un’idea di gioco semplice ma efficace, unita ad una fiducia che gli stessi giocatori dicono di aver percepito fin dagli inizi con lui. 18 risultati utili consecutivi sono qualcosa di straordinario e legittimano a sognare una Champions League difficile ma non impossibile, prima di salutarlo, con il ds Ludi che ha parlato di Fabregas, per accogliere il suo successore.Club giallorosso che può esultare grazie a lui non solo per il fattore campo: lechesta regalando sono da leccarsi i baffi, con la solita speranza però che tali giocatori possano rimanere a lungo nella capitale per costruire qualcosa di duraturo.

Cosa riportano altre fonti

Una rete di Dovbyk regala a Ranieri il sogno Europa, 1 a 0 al Cagliari: tre punti d'oro per la Roma - Dopo la delusione di Europa League, la Roma ritrova il successo in campionato anche grazie alle parate del suo portiere Svilar, migliore in campo. All'Olimpico, battuto 1-0 il Cagliari: rete decisiva di Dovbyk. Per i giallorossi e' il tredicesimo risultato utile di fila ed e' la sesta vittoria consecutiva in Serie A. Unica nota stonata per il team di Ranieri l'infortunio di Dybala, entrato in campo al 64' ma costretto a uscire (sostituito da Pisilli) per infortunio dodici minuti dopo. 🔗liberoquotidiano.it

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Roma, ten Hag in visita a Trigoria. Ieri cena con Ranieri e Hummels - Il weekend calcistico è passato in archivio e la Roma deve voltare definitivamente pagina. I giallorossi hanno impattato per 1-1 con la Juventus, in una partita dalle mille emozioni che rimanda però il discorso qualificazione in Champions League alle prossime uscite. La squadra sta rimanendo sulla retta via in questo inizio 2025, grazie alla prova di ogni singolo elemento della rosa a disposizione di Claudio Ranieri. 🔗sololaroma.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’oro di Mourinho: l’amore dei tifosi per José ha già fruttato 70 milioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nessuno come la Roma nel 2025. E sui social Ranieri diventa Papa - Giallorossi imbattuti nel nuovo anno, un passo record che fa ancora sperare nella Champions. I tifosi esaltano il tecnico, che però non cambia idea sul ... 🔗repubblica.it

Più di 40 milioni di plusvalenza: la Roma ha deciso - Calciomercato Roma, più di 40 milioni di euro di plusvalenza. I giallorossi però hanno già preso una decisione. Ecco quale ... 🔗asromalive.it

Massimo Pavan: "La sfida con la Roma è molto delicata, nessuno dice nulla ma sulle plusvalenze c'è stato qualcosa di inaccettabile" - nessuno dice nulla ma sulle plusvalenze c'è stato qualcosa di inaccettabile. Domenica la gara è difficile, la Roma sta bene e Ranieri è bravissimo, ma se pensiamo a questa gara non possiamo ... 🔗tuttojuve.com