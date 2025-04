Ramelli La Russa | Accanto a lui metto i giovani di sinistra Fausto e Iaio per loro nessuna giustizia – Video

Ramelli, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, cita Fausto e Iaio, i due giovani di sinistra uccisi nel ’78, omicidio per il quale non è stato stabilito nessun colpevole (ancorché il duplice assassinio sia ritenuto assimilabile agli ambienti di estrema destra: “Accanto a Ramelli metto loro due, per i quali non c’è stata nessuna giustizia. Bisogna far capire quanto sia sbagliata la contrapposizione violenta”.L'articolo Ramelli, La Russa: “Accanto a lui metto i giovani di sinistra Fausto e Iaio, per loro nessuna giustizia” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Ramelli, La Russa: “Accanto a lui metto i giovani di sinistra Fausto e Iaio, per loro nessuna giustizia” – Video Leggi su Ilfattoquotidiano.it All’incontro patrocinato dalla Regione Lombardia sui 50 anni dalla morte di Sergio, il presidente del Senato, Ignazio La, cita, i duediuccisi nel ’78, omicidio per il quale non è stato stabilito nessun colpevole (ancorché il duplice assassinio sia ritenuto assimilabile agli ambienti di estrema destra: “due, per i quali non c’è stata. Bisogna far capire quanto sia sbagliata la contrapposizione violenta”.L'articolo, La: “a luidi, per” –proviene da Il Fatto Quotidiano.

Su questo argomento da altre fonti

A Sesto una piazza dedicata a Ramelli e Pedenovi. La Russa: "Come Fausto e Iaio siano fari contro l'odio" - È stata inaugurata lunedì mattina la piazza di Sesto San Giovanni dedicata a Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi. Lo slargo si trova tra via Cadorna e via Cavallotti. Sulla targa è stata apposta la scritta "vittime dell'odio politico". Ramelli, 19enne studente di scuola superiore, morì il 29 aprile... 🔗milanotoday.it

Ramelli, 50 anni dopo. La Russa: “Milano era come Belfast, ventimila rossi contro mille ragazzi di destra” - Sembra ieri, a Ignazio La Russa, ma sono trascorsi 5o anni. La sera del 13 marzo di cinquant’anni fa un gruppetto di militanti di sinistra, appartenenti ad “Avanguardia Operaia”, aspettò sotto casa un ragazzino di 19 anni, liceale, militante del Fronte della Gioventù, e lo massacrò colpendolo alla testa con una chiave inglese lunga circa mezzo metro. La vittima era Sergio Ramelli: morì quaranta giorni dopo, poi, dopo dieci anni, furono scoperti i colpevoli e processati. 🔗secoloditalia.it

Sergio Ramelli, 50 anni dopo. La Russa “incalza” Sala: “Il sindaco indossi la fascia tricolore. Così non ci sarebbe il corteo nero” - Milano – “L’epoca in cui Sergio Ramelli è stato vilmente e barbaramente assassinato, nella velocità convulsa dei tempi che stiamo vivendo, rischia di venire dimenticata, come un po’ tutto il canone storico, la cui memoria persino il sistema educativo non riesce a garantire in modo completo”. Parole del sindaco Giuseppe Sala, contenute nel libro “Il ragazzo che non doveva morire. L’omicidio Ramelli e cinquant’anni di ferite“ (Castelvecchi) scritto da Federica Venni, giornalista di Repubblica. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milano, La Russa: "Memoria Ramelli per dire no a odio di parte" - (LaPresse) "Quello che per me è importante è che a 50 anni di distanza la memoria di Sergio Ramelli anziché affievolirsi è diventata anno dopo ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Slargo dedicato a Ramelli e Pedenovi, La Russa: "La loro memoria sia condivisa" - 'Non deve essere una memoria solo nostra, deve essere condivisa': cosi' il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto a Sesto San ... 🔗notizie.tiscali.it

Ramelli: La Russa, 29 aprile data che Meloni sente profondamente - Rho (MI), 11 apr 14:26 - (Agenzia Nova) - "Anche se" il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "non venisse a Milano" il 29 aprile per il 50esimo anniversario dalla ... 🔗agenzianova.com