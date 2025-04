Rajwa di Giordania che per i suoi 31 anni indossa un gioiello d' amore

gioiello, omaggio d'amore alla sua dolce metà Vanityfair.it - Rajwa di Giordania, che per i suoi 31 anni indossa un gioiello d'amore Leggi su Vanityfair.it Per celebrare il compleanno della principessa sono state diffuse due foto. In una la reale sfoggia un romantico, omaggio d'alla sua dolce metà

Il giorno speciale di Rania e Rajwa di Giordania: “Buona festa della mamma” - È un giorno speciale per Rania di Giordania e la nuora, la Principessa Rajwa. Il 21 marzo si celebra la festa della mamma in Medio Oriente e in diversi Paesi arabi, proprio a ridosso dell’arrivo della primavera, e il Principe Hussein non ha perso occasione per fare una dolce dedica alle due donne più importanti della sua vita. Da una parte la madre, dall’altra la moglie che quasi un anno fa ha dato alla luce la piccola Iman. 🔗dilei.it

Le due nuove bellissime foto della regina Rania di Giordania e della principessa Rajwa, pubblicate dal principe Al Hussein - Il principe ereditario di Giordania ha condiviso su Instagram due nuove foto per celebrare la Festa della Mamma nel mondo arabo. La prima lo ritrae con la figlia e con la regina Rania. La seconda è un'immagine di sua moglie, la principessa Rajwa che culla la loro bambina Iman di otto mesi 🔗vanityfair.it

Rajwa di Giordania torna in pubblico per i bambini. Con la scintilla da futura regina - Non si vede spesso in pubblico ma, quando capita, lascia il segno. Rajwa di Giordania, moglie del principe ereditario Hussein e futura regina. Una donna venuta dal nulla – prima di incontrare il figlio di Rania e Hussein era sconosciuta – ma che, in poco tempo, ha saputo conquistare il cuore in primis dei suoi sudditi. Rajwa di Giordania, principessa invisibile Da quando si è sposata con il principe Hussein, le uscite in pubblico di Rajwa di Giordania si contano sulle punta delle dita. 🔗amica.it

