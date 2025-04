Raid Usa in Yemen Houthi | Colpito centro per migranti almeno 68 morti

almeno 68 persone sono morte in attacchi aerei statunitensi che hanno Colpito lo Yemen. Secondo i ribelli Houthi le forze americane avrebbero Colpito una prigione che ospitava migranti africani. Il Pentagono non ha rilasciato dichiarazioni immediate. L'attacco è avvenuto nel governatorato di Saada, roccaforte degli Houthi. Nei filmati trasmessi dal canale satellitare di notizie al-Masirah, vicino alla milizia sciita, si vedono cadaveri e altri feriti.Un corrispondente dell'emittente ha affermato che circa 100 migranti erano trattenuti nel centro e il canale ha successivamente fatto sapere che almeno 30 persone sono state uccise. Non c'è stata alcuna conferma indipendente immediata sul bilancio delle vittime. Le immagini analizzate dall'Associated Press indicano che sia verificata una sorta di esplosione, con i muri di cemento che appaiono cosparsi di frammenti di detriti e ferite riportate dai presenti.

