RAI1 SI FERMA PER IL CONCLAVE | FICTION E SHOW A RISCHIO A PARTIRE DA SOGNANDO BALLANDO

CONCLAVE per l’elezione del nuovo Papa. RAI1 si prepara.Mercoledì 7 maggio in mondovisione al mattino la Santa Messa pro Eligendo Pontifice, seguirà nel pomeriggio sempre in diretta tv su RAI1 – e altre tv che vorranno seguire l’evento – la processione dei Cardinali verso la Cappella Sistina.La prima fumata sarà intorno alle ore 19. Da giovedì 8 maggio fumata alle 12 e alle 19 circa, fino all’elezione del successore di Papa Francesco. RAI1 sarà pronta ad interrompere la programmazione in diretta, oltre agli speciali serali.Il 7 maggio di mattina, in concomitanza con la Messa dei cardinali, c’è l’incontro del Presidente della Repubblica con i candidati ai David di Donatello, cerimonia che dunque potrebbe finire su Rai2. Bubinoblog - RAI1 SI FERMA PER IL CONCLAVE: FICTION E SHOW A RISCHIO A PARTIRE DA SOGNANDO BALLANDO Leggi su Bubinoblog Fumata bianca dal Vaticano, non quella più attesa dai cattolici di tutto il mondo ma è stata ufficializzata la data di inizio delper l’elezione del nuovo Papa.si prepara.Mercoledì 7 maggio in mondovisione al mattino la Santa Messa pro Eligendo Pontifice, seguirà nel pomeriggio sempre in diretta tv su– e altre tv che vorranno seguire l’evento – la processione dei Cardinali verso la Cappella Sistina.La prima fumata sarà intorno alle ore 19. Da giovedì 8 maggio fumata alle 12 e alle 19 circa, fino all’elezione del successore di Papa Francesco.sarà pronta ad interrompere la programmazione in diretta, oltre agli speciali serali.Il 7 maggio di mattina, in concomitanza con la Messa dei cardinali, c’è l’incontro del Presidente della Repubblica con i candidati ai David di Donatello, cerimonia che dunque potrebbe finire su Rai2.

