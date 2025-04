RAI1 ACCORCIA REAZIONE A CATENA CHE TORNA AD ESSERE UN QUIZ ESTIVO | LE DATE UFFICIALI

RAI1 ha preso la decisione suggerita da tempo da molti lettori di BubinoBlog: "REAZIONE a CATENA" TORNA ad ESSERE il QUIZ dell'estate, senza allunghi nei mesi freddi dell'anno.La nuova edizione del game show che vedrà al timone il confermato Pino Insegno andrà infatti in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia Rai dalle 18.45 alle 19.55 circa.Si parte domenica 8 giugno e si chiude domenica 5 ottobre 2025 quando il timone del preserale tornerà a Marco Liorni con le nuove puntate de "L'Eredità". Bene così.

