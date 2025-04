Ragusa rubano il portafoglio a un anziano e prelevano 240 euro con il postamat | arrestati in due

Ragusa per furto aggravato e uso indebito di carta di debito. La polizia ha ricostruito i fatti grazie alle indagini. Notizie.virgilio.it - Ragusa, rubano il portafoglio a un anziano e prelevano 240 euro con il postamat: arrestati in due Leggi su Notizie.virgilio.it Due persone arrestate aper furto aggravato e uso indebito di carta di debito. La polizia ha ricostruito i fatti grazie alle indagini.

