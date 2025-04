Ragazzo ammazzato alla Barca Identificati i due aggressori sono indagati a piede libero

sono due indagati per la morte di Eddine Bader Essefi, 19enne tunisino che è stato aggredito e poi picchiato alla Barca nella serata del 25 aprile. Sarebbe stato lasciato inerme su un marciapiede in via Colombi, a due passi da piazza Giovanni XXIII e dal Treno, dove avrebbe avuto inizio una lite, con una dinamica ancora però piena di punti da chiarire. Il tutto prima della corsa in ospedale Maggiore, verso le 22, dopo l'intervento del 118. Fino all'epilogo della tragedia, con la morte del Ragazzo avvenuta intorno alla mezzanotte.Nei guai sono finiti, per ora, dopo l'avvio delle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, due ragazzi molto più grandi della vittima. Si tratta di un italiano originario del sud di 31 anni e di un tunisino di 29 anni. Persone che Bader conosceva solo di vista.

