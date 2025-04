‘Ragazzi in Aula’ l’ambiente è il tema proposta dagli studenti

l’ambiente il tema principale che gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, partecipanti a “Ragazzi in Aula”, propongono all’attenzione del Consiglio Regionale della Campania, con la presentazione di “idee” di proposte di legge ad esso dedicate.Nell’edizione 2025, che ha preso il via lo scorso 8 aprile, gli studenti dell’Istituto comprensivo ‘D.D.2 Bosco’ di Marcianise hanno, infatti, presentato un progetto di legge “per l’installazione obbligatoria di distributori automatici di acqua potabile nelle scuole, per la riduzione dell’uso della plastica monouso e la promozione della sostenibilità ambientale’ e ne hanno discusso con il Presidente dell’assemblea legislativa campana, Gennaro Oliviero.“Il risanamento ambientale e valorizzazione dell’area vesuviana esterna” ed “Il contrasto del fenomeno di abbandono dei rifiuti plastici sulle spiagge e sugli arenili” sono stati gli argomenti al centro delle proposte dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Alfieri” di Torre Annunziata e del Liceo Classico Scientifico “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco, che ne hanno discusso con il consigliere Mario Casillo e la Vice presidente, Valeria Ciarambino. Anteprima24.it - ‘Ragazzi in Aula’, l’ambiente è il tema proposta dagli studenti Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiE’ilprincipale che glidelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, partecipanti a “Ragazzi in Aula”, propongono all’attenzione del Consiglio Regionale della Campania, con la presentazione di “idee” di proposte di legge ad esso dedicate.Nell’edizione 2025, che ha preso il via lo scorso 8 aprile, glidell’Istituto comprensivo ‘D.D.2 Bosco’ di Marcianise hanno, infatti, presentato un progetto di legge “per l’installazione obbligatoria di distributori automatici di acqua potabile nelle scuole, per la riduzione dell’uso della plastica monouso e la promozione della sostenibilità ambientale’ e ne hanno discusso con il Presidente dell’assemblea legislativa campana, Gennaro Oliviero.“Il risanamento ambientale e valorizzazione dell’area vesuviana esterna” ed “Il contrasto del fenomeno di abbandono dei rifiuti plastici sulle spiagge e sugli arenili” sono stati gli argomenti al centro delle propostealunni dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Alfieri” di Torre Annunziata e del Liceo Classico Scientifico “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco, che ne hanno discusso con il consigliere Mario Casillo e la Vice presidente, Valeria Ciarambino.

