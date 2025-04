Ragazza precipita dal 7 piano dell’ex Molino Agostinelli | Era con amiche per fare foto ai murales

Ragazza di 19 anni originaria di Viterbo è morta così, nel pomeriggio di sabato 26 aprile, precipitando dal settimo piano dell’ex Molino Agostinelli a Roma, in via del Pescaccio. La giovane, stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, era arrivata sul posto con un gruppo di tre amiche: volevano scattare foto e farsi selfie nella struttura dismessa, un tempo sede di preparazione di farine ma poi chiusa per fallimento nel 2005 e diventata sede di writer e street artist che hanno lasciato murales sulle pareti dell’edificio.La vittima si sarebbe allontanata dal gruppo per salire sola fino al settimo piano. Qui sarebbe caduta da una feritoia priva di recinzioni né grate, finendo in un silos. L’impatto è stato fatale: nonostante l’allarme delle amiche scattato intorno alle 16, l’intervento dei vigili del fuoco e i soccorsi dei medici del 118, per lei non c’è stato nulla da fare. Leggi su Ilfattoquotidiano.it La visita alla struttura abbandonata, il desiderio di scattarsi un selfie e poi la caduta. Unadi 19 anni originaria di Viterbo è morta così, nel pomeriggio di sabato 26 aprile,ndo dal settimoa Roma, in via del Pescaccio. La giovane, stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, era arrivata sul posto con un gruppo di tre: volevano scattaree farsi selfie nella struttura dismessa, un tempo sede di preparazione di farine ma poi chiusa per fallimento nel 2005 e diventata sede di writer e street artist che hanno lasciatosulle pareti dell’edificio.La vittima si sarebbe allontanata dal gruppo per salire sola fino al settimo. Qui sarebbe caduta da una feritoia priva di recinzioni né grate, finendo in un silos. L’impatto è stato fatale: nonostante l’allarme dellescattato intorno alle 16, l’intervento dei vigili del fuoco e i soccorsi dei medici del 118, per lei non c’è stato nulla da

Cosa riportano altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

