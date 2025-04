Raddoppio Fs e treno per Orio Barriere antirumore alte tre metri

metri. Rfi: «L’altezza dipenderà anche dal contesto». Ecodibergamo.it - Raddoppio Fs e treno per Orio. Barriere antirumore alte tre metri Leggi su Ecodibergamo.it LA NOVITÀ. I manufatti saranno posizionati a Boccaleone e San Tomaso dopo la fine dei lavori. Scongiurata l’ipotesi di realizzarne di 7-8. Rfi: «L’zza dipenderà anche dal contesto».

Rfi conferma: entro dicembre 2026 sarà attivo il treno per Orio - “Rfi ha confermato una notizia importante per il territorio bergamasco, cioè il rispetto dei tempi al dicembre 2026 per la messa in esercizio del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Bergamo, che ricordo essere un investimento di 216 milioni di euro”. Così il consigliere regionale bergamasco Michele Schiavi, vicepresidente della Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia dopo un’audizione al Pirellone dei vertici della società ferroviaria, nei quali si è dibattuto dell’andamento del servizio, delle criticità legate ai cantieri e di alcuni interventi ... 🔗bergamonews.it

Donnarumma (ad Gruppo FS): “Il treno come strumento di connessione tra le principali città e metropolitane” - Italia e Spagna sono sempre più vicine, grazie ad un accordo per offrire viaggi integrati “treno + aereo” tra iryo, la società partecipata da Trenitalia (Gruppo FS) che opera nel settore dell’Alta Velocità in Spagna e ITA Airways, la compagnia aerea italiana di riferimento. Infatti, i clienti ITA Airways potranno raggiungere facilmente con il Frecciarossa destinazioni come Cordoba, Valencia, Alicante, Siviglia e Malaga, attualmente non coperte direttamente dai voli di ITA Airways, mentre i passeggeri di iryo potranno raggiungere oltre 20 aeroporti in Italia, tra cui Roma, Milano, Venezia, ... 🔗tpi.it

Il Gruppo Fs: In viaggio tra Pasqua e 1° maggio, oltre 27 milioni hanno scelto il treno - Sono oltre 27 milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno, mezzo green per eccellenza, per viaggiare durante i ponti primaverili legati alle festività di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio. Il Gruppo FS, attraverso le società controllate Trenitalia, FS Treni Turistici Italiani e Busitalia, garantisce un’offerta variegata e all’insegna della sostenibilità. Per soddisfare le esigenze di mobilità di questo periodo, sono attivi in alcune giornate sei Frecciarossa in più che viaggeranno tra Milano, Roma e Napoli, e treni in doppia composizione per raddoppiare i posti ... 🔗ildenaro.it

