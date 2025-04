Quest' estate gli acceleratori di abbronzatura diventeranno i tuoi migliori amici

migliori acceleratori di abbronzatura. Che - proprio come suggerisce il nome - aiutano la pelle a colorarsi più velocemente sotto il sole, ma senza correre rischi. Ma proviamo a capirne di più. Gqitalia.it - Quest'estate gli acceleratori di abbronzatura diventeranno i tuoi migliori amici Leggi su Gqitalia.it All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Finalmente il sole. Le scampagnate, i weekend al mare, le giornate che si allungano e sì, quindi anche la lecitissima voglia di un po' di colorito in più. Una domanda, però, sorge spontanea: sappiamo davvero come abbronzarci bene? Ed è possibile abbronzarsi senza mettere a repentaglio la salute della pelle? Un bel SPF 50 può senz'altro aiutare, ma ecco che per accorciare ulteriormente i tempi possiamo contare anche idi. Che - proprio come suggerisce il nome - aiutano la pelle a colorarsi più velocemente sotto il sole, ma senza correre rischi. Ma proviamo a capirne di più.

