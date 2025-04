Quello strano nesso fra il giornalismo e i libri dell’infanzia

Liberoquotidiano.it - Quello strano nesso fra il giornalismo e i libri dell’infanzia Leggi su Liberoquotidiano.it Senza i giornalisti si vivrebbe forse meglio ma da bambini e adolescenti ci saremmo annoiati di più. Ad esempio, non avremmo letto “Viaggio al centro della Terra”, “Ventimila leghe sotto i mari”, “L’isola misteriosa” e “Michele Strogoff”. Il loro autore, Jules Verne, lavorò come giornalista per Musée des familles. Sempre in Francia, Antoine de Saint-Exupéry, aviatore e reporter di guerra per Paris-Soir, scrisse “Il Piccolo Principe” durante il suo esilio negli Stati Uniti.Louisa May Alcott, prima di pubblicare “Piccole donne”, lavorò come corrispondente durante la Guerra Civile per il Commonwealth. Mark Twain, celebre per “Le avventure di Tom Sawyer” e “Le avventure di Huckleberry Finn”, iniziò la sua carriera come giornalista per il Territorial Enterprise in Nevada. Jack London, che non scrisse solo per i giovani ma al quale si devono classici come “Il richiamo della foresta”e “Zanna bianca”, fu inviato di guerra durante il conflitto russo-giapponese.

