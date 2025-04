Quei satelliti nati in Puglia Nuovo orgoglio italiano

DA BARI all'universo. È il caso di dirlo. Sitael, azienda a capitale privato, del tutto italiano e leader nel settore aerospaziale, ha inaugurato la propria fabbrica di satelliti. È la prima in Italia ed ha una capacità produttiva non solo per il nostro paese, ma per l'Europa. Il completamento della Space Factory 4.0, la fabbrica dei satelliti made in Italy, appunto, è un traguardo importante per tutto il settore aerospaziale, sul quale sia l'imprenditoria italiana, sia il governo stanno puntando, tanto che il progetto della fabbrica dei satelliti è stato co-finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'hub italiano dedicato allo spazio si trova a Mola di Bari. E' un sito ultramoderno e sostenibile per l'integrazione e test, a chilometro zero, di satelliti.

