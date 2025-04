Quei Pac per navigare sui mercati in burrasca

LISTINI AZIONARI CHE CROLLANO e listini azionari che poi risalgono velocemente. Dopo l'annuncio dei dazi commerciali da parte del presidente statunitense, Donald Trump, le maggiori Borse internazionali hanno iniziato a oscillare bruscamente sull'altalena, a causa dell'incertezza sull'andamento futuro dell'economia e degli utili delle aziende quotate. Come difendere il portafoglio da questi alti e bassi dei mercati? Per Paolo Paschetta, che dirige le attività italiane della casa di gestione del risparmio svizzera Pictet Asset Management, occorre metodo, pazienza e sangue freddo. La soluzione migliore per affrontare l'attuale fase dei mercati è cioè la sottoscrizione dei Pac (piani di accumulo del capitale).Parliamo di programmi di investimento con cui un investitore entra gradualmente sui listini acquistando le quote dei fondi comuni di investimento "a rate", cioè versando periodicamente e con regolarità un importo di denaro non elevato (per esempio 100 o 200 euro al mese oppure 300 o 400 euro ogni trimestre), nella prospettiva di coglierne i frutti fra qualche anno.

