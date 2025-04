Quattro milioni di turisti sul lago Ora tocca agli arabi

Il Lario si conferma una delle destinazioni turistiche più prestigiose a livello internazionale, capace di attrarre visitatori da ogni angolo del pianeta e di generare numeri da record. Un successo che non mostra segni di rallentamento, con particolare interesse da parte dei mercati extraeuropei.

Quattro milioni di euro per riqualificare le case Ater: via Lago di Capestrano al centro dell'intervento - Quattro milioni di euro per dare il via alla fase esecutiva per la riqualificazione degli alloggi Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale) di via Lago di Capestrano (civici 18-46-70) a Pescara e di via Montinope 18 a Spoltre. Si tratta di un finanziamento Fsc 2021-2027(Fondi... 🔗ilpescara.it

Le spiagge più belle del Lago di Como per i turisti stranieri - Il Lago di Como all'estero è famoso per i suoi panorami mozzafiato, con montagne innevate che si stagliano dietro colline verdeggianti, ville da sogno e borghi da cartolina. Ma oltre alla bellezza scenografica, lungo i suoi 125 km di costa si nascondono anche numerose spiagge che meritano di... 🔗quicomo.it

