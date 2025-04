Quanto guadagna un cardinale?

Quanto guadagna un cardinale o un sacerdote? Le cifrePapa Francesco durante un Angelus (Imagoeconomica). Lettera43.it - Quanto guadagna un cardinale? Leggi su Lettera43.it Emblema di carità e beneficenza, con una vita improntata sulla sobrietà, Papa Francesco non ha mai incassato il suo stipendio tanto da morire con un patrimonio stimato di meno di 90 euro. Il pontefice ha diritto infatti a un’indennità simbolica che, secondo fonti vaticane, si aggira attorno a 2.500 euro, stando alla cifra percepita da Benedetto XVI. Tutte le spese, compresi vitto e alloggio, ma anche spostamenti, assistenza sanitaria e sicurezza, sono sostenute direttamente dalla Santa Sede. Tra l’altro, Jorge Bergoglio ha rifiutato anche l’appartamento al Palazzo Apostolico, optando invece per una piccola sistemazione al secondo piano della Domus Santa Marta. Che dire invece di cardinali e sacerdoti? Ecco lo stipendio mensile degli uomini di Chiesa.uno un sacerdote? Le cifrePapa Francesco durante un Angelus (Imagoeconomica).

Ne parlano su altre fonti

Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2025: Antonelli guadagna una posizione, Ferrari da brividi - AGGIORNAMENTO 10.00: la FIA ha accolto il ricorso della Mercedes. Dunque nessuna penalità per Andrea Kimi Antonelli, che torna in quarta posizione! Finito nell’album dei ricordi il GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne il meteo l’ha fatta da padrone, come previsto, e la bravura dei piloti è stata quella di interpretare alla perfezione i vari momento della corsa. 🔗oasport.it

Il cardinale Repole: 'Migranti in manette, umanità ferita profondamente' - "Quando vedi migranti condotti via con le manette hai la sensazione che c'è un pezzo di umanità che viene ferita profondamente. Non possiamo rassegnarci a questo". Così il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, intervistato dalla Tgr Piemonte della Rai nella domenica delle Palme a proposito del caso di Gjader, in Albania. "Credo - ha aggiunto il cardinale - che ci sarà un giudizio di coloro che verranno dopo di noi e per i credenti c'è anche il giudizio del Signore". 🔗quotidiano.net

Milanmania: se chi sbaglia paga, Cardinale dovrebbe mandare via chi ha sbagliato tutto - Chi sbaglia paga, soprattutto in un posto di lavoro così importante come il Milan. Chi lo ha guidato, ha sbagliato tutto, ma proprio tutto.... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Quanto guadagna il Papa (e i cardinali, i vescovi, i preti e le suore); Stipendio cardinale Vaticano; Papa e Cardinali, quanto guadagnano: gli stipendi nella Chiesa Cattolica; Quanto guadagna il Papa e quanto guadagna un cardinale, un vescovo e un sacerdote. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Quanto guadagna un Cardinale al mese e all’anno: stipendi aggiornati al 2025 - I Cardinali svolgono un ruolo importantissimo all'interno della Comunità cristiana e il loro stipendio è proporzionato: a quanto ammonta. 🔗trend-online.com

Il 90% degli italiani guadagna meno di un cardinale - Con uno stipendio mensile di circa 4.500 euro al mese, i cardinali guadagnano più della stragrande maggioranza degli italiani. 🔗money.it

Quanto guadagna il Papa, quanto i cardinali e cosa è cambiato dopo l’arrivo di Bergoglio - Il Papa avrebbe diritto a uno stipendio mensile simbolico che si aggira attorno ai 2.500 euro al mese. Ma Jorge Mario Bergoglio ha scelto di rinunciarvi fin dal primo giorno del suo pontificato nel ... 🔗blitzquotidiano.it