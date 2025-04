Quanti kg di marijuana sono stati trovati in un edificio abbandonato a Catania | la scoperta della polizia

Catania, una segnalazione per furto porta al sequestro di 12 chili di marijuana in un edificio abbandonato. Notizie.virgilio.it - Quanti kg di marijuana sono stati trovati in un edificio abbandonato a Catania: la scoperta della polizia Leggi su Notizie.virgilio.it , una segnalazione per furto porta al sequestro di 12 chili diin un

Quanti kg di marijuana sono stati trovati in un edificio abbandonato a Catania: la scoperta della polizia - E’ di 12 chili di marijuana sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Catania. La scoperta è avvenuta a seguito di una segnalazione per furto in via Pistone, dove due uomini ... 🔗virgilio.it

Due sacchi pieni di droga in un’area abbandonata del centro di Catania: sequestrati 12 kg di marijuana - Due sacchi pieni di droga in un'area abbandonata del centro di Catania: sequestrati 12 kg di marijuana dalle forze dell'ordine. 🔗newsicilia.it

