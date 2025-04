Quando si fa la dichiarazione dei redditi 2025 e quando scade il termine per presentare il modello 730

dichiarazione dei redditi 2025. Per compilarli ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025, ma i termini si allungano per le partite Iva a regime forfettario. Ecco cosa c'è da sapere su detrazioni, crediti e spese. Leggi su Fanpage.it Dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate saranno disponibili i modelli precompilati - tra cui il 730 semplificato per pensionati e dipendenti - con cui fare ladei. Per compilarli ci sarà tempo fino al 30 settembre, ma i termini si allungano per le partite Iva a regime forfettario. Ecco cosa c'è da sapere su detrazioni, crediti e spese.

Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. Indicazioni e scadenze dell’Agenzia delle Entrate - A partire dal pomeriggio del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione precompilata in modalità consultazione. L’accesso avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE o CNS. Lo fa sapere la stessa Agenzia pubblicando il provvedimento e il comunicato con le indicazioni utili. L'articolo Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. 🔗orizzontescuola.it

Dichiarazione redditi 2025, approvato il nuovo modello: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - È stato reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate il nuovo modello 770 che dovrà essere presentato durante il 2025: tutte le informazioni in merito. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo provvedimento (numero 75896/2025 del 20 febbraio 2025) per comunicare l’approvazione del nuovo modello 770 che potrà essere presentato e trasmesso in vista della nuova stagione dichiarativa che fa riferimento all’anno di imposta 2024. 🔗notizie.com

