Quando pagano le pensioni di maggio 2025 e perché gli accrediti slittano di un giorno

2025 – Come ogni inizio mese sono i arrivo i pagamenti delle pensioni di maggio 2025. Un mese nel quale i pensionati dovranno attendere un giorno in più per ricevere il pagamento in Posta o l'accredito sul conto corrente in banca. Quando pagano le pensioni di maggio 2025 Il cedolino Importi, aumenti e trattenute Le pensioni anticipate calano del 23% nel primo trimestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo dati Inps. Quando pagano le pensioni di maggio 2025L'accredito della pensione in banca e il pagamento in Posta avviene come sempre il "primo giorno bancabile" del mese, vale a dire il primo giorno non festivo. Essendo il primo maggio la Festa dei lavoratori, i pagamenti avverranno a partire da venerdì 2 maggio sia per quanto vale gli accrediti in banca sia per il pagamento alle Poste.

