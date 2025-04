Quando l’erba cresce più alta dei sogni turistici | la strada dei ' panettoni' abbandonati a Como

Massimo, un nostro lettore, ci segnala un'altra chicca di Como: l'area "verde" di fronte al Setificio. Qui, non solo l'erba ha deciso di prendersi una vacanza lunga, ma i "panettoni" abbandonati (quei blocchi di cemento che, ci auguriamo, siano in attesa di una festa a sorpresa) sono diventati.

