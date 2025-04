Quando la vita ti dà mandarini | la recensione della nuova serie che mostra come la vita va vissuta fino in fondo

Quando la vita ti dà mandarini‘ è una serie che fa riflettere ma anche e soprattutto piangere. Una serie che vi spingerà a guardare le persone a voi care da un altro punto di vista e magari a dargli un abbraccio. Vediamo insieme perché è un capolavoro da vedere tutto di un fiato in questa recensione (no spoiler).Quando la vita ti dà mandarini, una serie che mostra come la vita va vissuta fino in fondoQuando la vita ti dà mandarini, titolo originale ‘When Life Gives You Tangerines’, è arrivata in sordina su Netflix il 7 marzo 2025. La serie coreana ha alcuni elementi in comune con i più noti Squid Game e Parasite, mostra infatti la realtà nuda e cruda, fatta di sentimenti famigliari e ingiustizie della vita. Ma qui si tratta di un racconto romantico, a volte anche poetico dato che i protagonisti sono all’inizio due bambini. Superguidatv.it - Quando la vita ti dà mandarini: la recensione della nuova serie che mostra come la vita va vissuta fino in fondo Leggi su Superguidatv.it Preparate i fazzoletti perché ‘lati dà‘ è unache fa riflettere ma anche e soprattutto piangere. Unache vi spingerà a guardare le persone a voi care da un altro punto di vista e magari a dargli un abbraccio. Vediamo insieme perché è un capolavoro da vedere tutto di un fiato in questa(no spoiler).lati dà, unachelavainlati dà, titolo originale ‘When Life Gives You Tangerines’, è arrivata in sordina su Netflix il 7 marzo 2025. Lacoreana ha alcuni elementi in comune con i più noti Squid Game e Parasite,infatti la realtà nuda e cruda, fatta di sentimenti famigliari e ingiustizie. Ma qui si tratta di un racconto romantico, a volte anche poetico dato che i protagonisti sono all’inizio due bambini.

