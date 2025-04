Quando gioca il Napoli | tutte le partite degli azzurri nel mese di maggio

partite alla metà. Il Napoli proverà a conquistare lo scudetto 20242025 nel rush finale che lo attende nel mese di maggio.Si parte sabato 3 a Lecce, dove gli azzurri affronteranno i padroni di casa con calcio di inizio alle ore 18.00.La Lega Serie A non ha ancora reso noto. Napolitoday.it - Quando gioca il Napoli: tutte le partite degli azzurri nel mese di maggio Leggi su Napolitoday.it Quattroalla metà. Ilproverà a conquistare lo scudetto 20242025 nel rush finale che lo attende neldi.Si parte sabato 3 a Lecce, dove gliaffronteranno i padroni di casa con calcio di inizio alle ore 18.00.La Lega Serie A non ha ancora reso noto.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, Conte carico per il rush finale: "Nelle ultime 11 partite gioca chi merita, non ci sono crediti" - "Sono stato chiaro con i ragazzi. Nelle ultime 11 gioca chi merita, perché sono 11 battaglie e non ci sono posti fissi, nè crediti. Gilmour ha fatto bene con l'Inter e giocherà di nuovo. Chi sta fuori cercherà di farmi cambiare idea". Così Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa a Castel... 🔗napolitoday.it

Alvino: “Venezia-Napoli è la madre di tutte le partite, dev’essere e così sarà” - Televomero – Alvino: “Venezia-Napoli è la madre di tutte le partite, dev’essere e così sarà” Le parole del giornalista Carlo Alvino, durante la trasmissione ‘Terzo … L'articolo Alvino: “Venezia-Napoli è la madre di tutte le partite, dev’essere e così sarà” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Gentile: "Le partite della Juventus? Ci sto male, le guardo tutte ma spengo la tv per la rabbia. Giuntoli? Non siamo il Napoli, qui il 2° posto è una tragedia" - Bandiera della Juventus che fu, Claudio Gentile è stato bianconero per undici stagioni dal 1973. L`ex difensore è stato intervistato da La... 🔗calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Quando gioca il Napoli: tutte le partite degli azzurri nel mese di maggio; Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: c'è Napoli-Empoli; Calendario Napoli 2024: Coppa Italia e Serie A, tutte le partite; Anticipi e posticipi Serie A, Napoli-Inter ha finalmente data e orario: non si gioca domenica alle 20:45. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Nella Serie A di calcio è cambiato tutto, ma è ancora tutto incerto - Mancano quattro partite alla fine della Serie A maschile di calcio e il Napoli ha tre punti di vantaggio sull’Inter in testa alla classifica, dopo averne recuperati sei nelle ultime due giornate: due ... 🔗ilpost.it

Agostini: "Il Napoli deve vincere tutte le partite, Raspadori può essere l’uomo giusto" - Massimo Agostini, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli. Ecco quanto ha affermato: “Nel calcio, l’ul ... 🔗msn.com

Napoli-Torino, la fascia destra come una macchina da guerra - Ieri il Napoli ha giocato al Maradona contro il Torino di Vanoli per la prima delle ultime cinque partite di campionato, battendo gli os ... 🔗ilnapolionline.com