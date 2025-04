Putin | Tregua di 3 giorni Kiev | Sia immediata e di un mese | La diretta

Ilgiornale.it - Putin: "Tregua di 3 giorni". Kiev: "Sia immediata e di un mese" | La diretta Leggi su Ilgiornale.it Confermato l’invio di truppe nordcoreane a sostegno di Mosca. Trump ottimista su un accordo, Tajani: “Ora volontà di concludere”

Ucraina, Putin annuncia due giorni di tregua per Pasqua - MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Vladimir Putin ha annunciato la “tregua di Pasqua” in Ucraina. Una decisione unilaterale quella assunta dal presidente russo, che ha ordinato alle sue forze armate di sospendere tutte le azioni di guerra fino alla mezzanotte tra domenica e lunedì. L’annuncio, reso noto dal Cremlino, è avvenuto durante un incontro con il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valery Gerasimov. 🔗unlimitednews.it

Ucraina, Zelensky apre a una tregua di 30 giorni e Trump lo invita di nuovo alla Casa Bianca: «Chiamerò Putin nei prossimi giorni» - Donald Trump parlerà con il presidente russo Vladimir Putin «questa settimana» e inviterà nuovamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Lo ha annunciato lo stesso presidente americano in un incontro con la stampa. Le dichiarazioni di Trump arrivano poche ore dopo la fine dei colloqui di Gedda, in Arabia Saudita, in cui Stati Uniti e Ucraina hanno discusso dei negoziati di pace per porre fine alle ostilità tra Kiev e Mosca. 🔗open.online

Ucraina, sì di Kiev a tregua di 30 giorni. Rubio: "La palla passa a Putin" - L' Ucraina ha accettato la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco immediato di 30 giorni e di adottare misure per ripristinare una pace duratura. Secondo una dichiarazione congiunta delle delegazioni degli Stati Uniti e dell'Ucraina riunite a Gedda, Kiev e Washington «hanno adottato misure importanti per ripristinare una pace duratura per l'Ucraina». Il cessate il fuoco «immediato e provvisorio» può essere esteso di comune accordo tra le parti ed è soggetto all'accettazione e all'attuazione simultanea da parte della Russia. 🔗iltempo.it

