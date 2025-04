Putin propone una tregua di tre giorni in Ucraina ma Trump non ci sta | La pace deve essere permanente

Il passo avanti è quasi impercettibile. L'ipotesi di una tregua di tre giorni della guerra in Ucraina, proposta da Vladimir Putin, non basta. Né a Volodymyr Zelensky né a Donald Trump. La Casa Bianca lo dice chiaramente: "Trump vuole una tregua russo-Ucraina permanente". Questo non vuol dire che Trump si sia schierato con Zelensky, anzi viene riferito che sia lui che Putin continuano a irritare il presidente Usa finché non si siedono al tavolo delle trattative. Anzi, la portavoce della Casa Bianca ha riconosciuto che comunque Putin ha proposto un cessate il fuoco temporaneo, che però viene ritenuto insufficiente da Trump che vuole una pace duratura. La Russia ha comunque fatto sapere che osserverà tre giorni di tregua dalla mezzanotte dell'8 maggio a quella dell'11 maggio, in occasione delle celebrazioni – previste il 9 maggio – del Giorno della Vittoria, ovvero i festeggiamenti russi per la sconfitta del nazismo e la fine della Seconda guerra mondiale.

