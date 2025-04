Putin offre tre giorni di tregua Zelensky | È solo un tentativo di manipolazione?Trump irritato dalle mosse dello zar

Trump-Putin, telefonata di tre ore: 30 giorni senza raid sulle centrali - Dialogo positivo tra i leader che attuano il «cessate il fuoco energetico e infrastrutturale». Gli Usa spingono il Cremlino a staccarsi da Pechino. Mosca: «Il mondo è più sicuro». Medio Oriente, intesa sul ruolo dell’Iran. Continua a leggere 🔗laverita.info

Putin propone una tregua di tre giorni in Ucraina, ma Trump non ci sta: “La pace deve essere permanente” - Il passo avanti è quasi impercettibile. L’ipotesi di una tregua di tre giorni della guerra in Ucraina, proposta da Vladimir Putin, non basta. Né a Volodymyr Zelensky né a Donald Trump. La Casa Bianca lo dice chiaramente: “Trump vuole una tregua russo-ucraina permanente”. Questo non vuol dire che Trump si sia schierato con Zelensky, anzi viene riferito che sia lui che Putin continuano a irritare il presidente Usa finché non si siedono al tavolo delle trattative. 🔗lanotiziagiornale.it

