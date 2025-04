Putin | ' Nuova tregua di tre giorni'

Putin didichiara il cessate il fuoco nei giorni ll'80° anniversario del Giorno della Vittoria. La Russia dichiara una tregua dalla mezzanotte tra il 7 e l'8 maggio e la mezzanotte tra il 10 e l'11 maggio e ritiene che l'Ucraina debba seguire questo esempio. In caso di violazioni da parte ucraina otterranno una risposta adeguata ed efficace. "Ancora una volta, la Federazione Russa ribadisce la propria disponibilità a colloqui di pace senza precondizioni ". E'quanto si legge sul canale Telegram del Cremlino. Leggi su Servizitelevideo.rai.it Il presidente russo Vladimirdidichiara il cessate il fuoco neill'80° anniversario del Giorno della Vittoria. La Russia dichiara unadalla mezzanotte tra il 7 e l'8 maggio e la mezzanotte tra il 10 e l'11 maggio e ritiene che l'Ucraina debba seguire questo esempio. In caso di violazioni da parte ucraina otterranno una risposta adeguata ed efficace. "Ancora una volta, la Federazione Russa ribadisce la propria disponibilità a colloqui di pace senza precondizioni ". E'quanto si legge sul canale Telegram del Cremlino.

Tregua a tre condizioni per Mosca, ma Peskov frena. E Putin in mimetica nel Kursk prende tempo - Mosca pare abbia messo le carte in tavola. Perché il Cremlino conceda una tregua di 30 giorni, servono tre condizioni imprescindibili: Kiev fuori dalla Nato, nessuna presenza militare straniera sul territorio ucraino e il riconoscimento ufficiale della Crimea e delle quattro province occupate – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia – come parte integrante della Federazione Russa. Questo il prezzo del cessate il fuoco, secondo quanto riportato dall'agenzia russa Ria Novosti citando Reuters.

Ucraina, Putin annuncia una nuova tregua dall'8 all 10 maggio | Lavrov: "Imperativo riconoscere la Crimea e i territori conquistati" - Putin chiama "eroi" i soldati nordcoreani, l'Ue: "Appello disperato". Secondo Bruxelles, il Cremlino non vuole la pace. Trump: "Putin smetta di sparare e tratti. Zelensky? Vuole un accordo, penso sia pronto a cedere la Crimea"

Tregua Ucraina, i tre scenari: la (difficile) posizione di Trump, le richieste di Putin e il nodo sanzioni - Che interesse ha Vladimir Putin a firmare la proposta di tregua uscita dall'incontro tra Usa e Ucraina di Gedda? Accettare uno stop ai combattimenti per un mese significherebbe concedere il...

