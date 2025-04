Putin dichiara un nuovo cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina dall’8 al 10 maggio

Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina dall'8 al 10 maggio in occasione dell'ottantesimo anniversario della vittoria sovietica sul nazifascimo. Leggi su Fanpage.it Il presidente russo Vladimirhato unildi treindall'8 al 10in occasione dell'ottantesimo anniversario della vittoria sovietica sul nazifascimo.

Approfondimenti da altre fonti

Guerra in Ucraina, Putin dichiara nuovo cessate il fuoco di tre giorni - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni per l'ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascimo. Lo rende noto il Cremlino sul suo canale Telegram. 🔗feedpress.me

Putin dichiara un nuovo cessate il fuoco di tre giorni - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni per l'ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascimo. Lo rende noto il Cremlino sul suo canale Telegram. 🔗quotidiano.net

Trump-Putin, nuovo passo in avanti: sì al cessate il fuoco “energetico” e al reset - Sì a un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina riguardo gli attacchi sulle infrastrutture energetiche reciproche e a un graduale reset delle relazioni bilaterali tra Russia e Usa, ma soprattutto sì a un dialogo a tutto campo capace di guardare tutti gli scenari di confronto tra Washington e Mosca. La chiamata tra Donald Trump e Vladimir Putin di oggi ha prodotto una serie di risultati significativi. 🔗it.insideover.com

Approfondimenti da altre fonti

Putin dichiara un nuovo cessate il fuoco di tre giorni; Guerra Ucraina, Putin dichiara nuovo cessate il fuoco di tre giorni. LIVE; Putin dichiara un nuovo cessate il fuoco di tre giorni; Guerra Ucraina, Putin dichiara nuovo cessate il fuoco di tre giorni. Trump: «Zelensky è pronto a cedere la Cri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Putin dichiara un nuovo cessate il fuoco di tre giorni - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni per l'ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascimo. Lo rende noto il Cremlino sul suo canale Telegram. 🔗ansa.it

Putin dichiara un nuovo cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina dall’8 al 10 maggio - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina dall'8 al 10 maggio in occasione dell'ottantesimo anniversario ... 🔗fanpage.it

Guerra Ucraina, Putin dichiara nuovo cessate il fuoco di tre giorni. Trump: «Zelensky è pronto a cedere la Crimea alla Russia» - Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 28 aprile. Ucraina, Trump preme su Putin per la tregua. Zelensky convince il tycoon: cessate il fuoco prima della pace ... 🔗ilmessaggero.it