Putin annuncia tre giorni di tregua Kiev replica | Sia immediata e di un mese La Casa Bianca | Trump vuole un cessate il fuoco permanente

Putin ha annunciato un cessate il fuoco di tre giorni in occasione dell’ottantesimo anniversario della vittoria delle truppe sovietiche sul nazifascismo. La tregua, ha fatto sapere il Cremlino, comincerà dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 maggio e terminerà alla mezzanotte tra il 10 e l’11 maggio. «Tutte le azioni militari sono sospese in quel periodo. La Russia ritiene che la parte ucraina seguirà questo esempio. In caso di violazioni del cessate il fuoco dalla parte ucraina, le forze armate russe daranno una adeguata ed efficace risposta», si legge nella nota diffusa da Mosca. Se confermato, quello annunciato dal Cremlino sarebbe il secondo cessate il fuoco in poche settimane in Ucraina, anche se il primo – malgrado gli annunci – non era stato rispettato. Nello stesso comunicato, il Cremlino ribadisce oggi di essere disponibile a «negoziati di pace senza precondizioni, miranti a eliminare le cause di fondo della crisi ucraina e all’interazione costruttiva con i partner internazionali». Leggi su Open.online Vladimirhato unildi trein occasione dell’ottantesimo anniversario della vittoria delle truppe sovietiche sul nazifascismo. La, ha fatto sapere il Cremlino, comincerà dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 maggio e terminerà alla mezzanotte tra il 10 e l’11 maggio. «Tutte le azioni militari sono sospese in quel periodo. La Russia ritiene che la parte ucraina seguirà questo esempio. In caso di violazioni delildalla parte ucraina, le forze armate russe daranno una adeguata ed efficace risposta», si legge nella nota diffusa da Mosca. Se confermato, quelloto dal Cremlino sarebbe il secondoilin poche settimane in Ucraina, anche se il primo – malgrado gli annunci – non era stato rispettato. Nello stesso comunicato, il Cremlino ribadisce oggi di essere disponibile a «negoziati di pace senza precondizioni, miranti a eliminare le cause di fondo della crisi ucraina e all’interazione costruttiva con i partner internazionali».

Trump-Putin, telefonata di tre ore: 30 giorni senza raid sulle centrali - Dialogo positivo tra i leader che attuano il «cessate il fuoco energetico e infrastrutturale». Gli Usa spingono il Cremlino a staccarsi da Pechino. Mosca: «Il mondo è più sicuro». Medio Oriente, intesa sul ruolo dell'Iran.

